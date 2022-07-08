بعد تعرُّضه لإطلاق نار.. شينزو آبي "في حالة خطرة جدًّا"

وفي مقطع آخر كان مسؤولو الحملة يحيطون به لمعالجة الزعيم السابق الذي يتمتع بشعبية، والذي لا يزال مؤثرًا في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم. وتجري انتخابات مجلس الشيوخ الياباني، الغرفة الأقل قوة في البرلمان الياباني، يوم الأحد.