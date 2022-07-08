بعد تعرُّضه لإطلاق نار.. شينزو آبي "في حالة خطرة جدًّا"

بعدما تعرض لإطلاق نار خلال إلقاء خطاب في حملة انتخابية، الجمعة، يرقد رئيس الحكومة السابق شينزو آبي في المستشفى بـ"حالة خطرة جدًّا".
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "أصلي ليبقى رئيس الوزراء السابق شينزو آبي على قيد الحياة".
وأضاف كيشيدا: "إنه عمل همجي خلال الحملة الانتخابية التي تشكل أساس الديمقراطية. عمل لا يغتفر إطلاقًا وأدينه بأشد العبارات".
وكان رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي تعرض لإطلاق نار خلال إلقاء خطاب في حملة انتخابية، الجمعة، غربي اليابان، وتم نقله جوًّا إلى المستشفى، لكنه لم يكن يتنفس وتوقف قلبه عن العمل.
وقال المسؤول في إدارة الإطفاء المحلية ماكوتو موريموتو: إن آبي كان في حالة توقف القلب والرئتين بعد إصابته بالرصاص ونقل إلى مستشفى في المحافظة.
كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو أكد للصحفيين أن الشرطة ألقت القبض على المسلح المشتبه به في مكان الحادث؛ وفق سكاي نيوز عربية.
وقال ماتسونو: إن "عملًا همجيًّا كهذا لا يغتفر تمامًا، مهما كانت الأسباب، ونحن ندينه بشدة".
وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" لقطات تظهر آبي صريعًا في الشارع، فيما ركض عدد من حراس الأمن تجاهه.
وبحسب ما ورد: فقد أُطلق عليه الرصاص بعد دقائق قليلة من بدء حديثه خارج محطة قطار رئيسية في غرب نارا.
رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي ينتمي إلى نفس الحزب السياسي الذي ينتمي إليه آبي، كان في طريقه إلى طوكيو على متن مروحية من وجهته الانتخابية ياماغاتا بشمال اليابان. وقال ماتسونو: إن جميع وزراء الحكومة سيعودون إلى طوكيو من رحلاتهم الانتخابية.
وفي مقطع آخر كان مسؤولو الحملة يحيطون به لمعالجة الزعيم السابق الذي يتمتع بشعبية، والذي لا يزال مؤثرًا في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم. وتجري انتخابات مجلس الشيوخ الياباني، الغرفة الأقل قوة في البرلمان الياباني، يوم الأحد.
كان آبي يلقي كلمة عندما سمع الناس طلقات نارية. كان يمسك صدره عندما انهار، وكان قميصه ملطخًا بالدماء، لكنه تمكن من الكلام قبل أن يفقد الوعي.
الهجوم كان بمثابة صدمة في بلد يعد من أكثر الدول أمانًا في العالم، وفيه بعض أكثر قوانين مراقبة الأسلحة صرامة في أي مكان.