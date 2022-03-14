بعد حظر "إنستغرام".. روسيا تهدد "يوتيوب" حال عدم الاستجابة لهذا الشرط

هددت روسيا، اليوم الاثنين، بحظر منصة "يوتيوب" كما فعلت مع "إنستغرام"، في حال عدم استجابة "جوجل" لمطلبها برفع الحظر المفروض على قنوات الإذاعة والتلفزة الروسية على منصتها، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، بات الوصول إلى تطبيق "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي الذي تملكه شركة "ميتا" الأمريكية، متعذرًا الاثنين في روسيا التي تتهمه بنشر دعوات إلى العنف ضد الروس على خلفية النزاع في أوكرانيا.
وأفاد صحافيون في وكالة "فرانس برس" بأن التحديث في التطبيق بات غير ممكن صباح الاثنين، وتعذّر الوصول إلى الموقع من دون شبكة افتراضية خاصة VPN.
وأصبح "إنستغرام" حاليًا مدرجًا على لائحة المواقع المحظورة التي نشرتها الهيئة المنظمة للاتصالات "روس كومنادزور"، إلى جانب موقعي "فيسبوك" و"تويتر" ووسائل إعلام عديدة تنتقد السلطة الروسية.