بعد حظر "إنستغرام".. روسيا تهدد "يوتيوب" حال عدم الاستجابة لهذا الشرط

هددت روسيا، اليوم الاثنين، بحظر منصة "يوتيوب" كما فعلت مع "إنستغرام"، في حال عدم استجابة "جوجل" لمطلبها برفع الحظر المفروض على قنوات الإذاعة والتلفزة الروسية على منصتها، وفقًا لسكاي نيوز عربية.