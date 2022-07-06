بعد حكم الإعدام.. هل يدافع "محامي مبارك" عن قاتل الطالبة؟ وما سر التعليق الصادم من محامي الضحية؟

قال المحامي المصري خالد عبدالرحمن، دفاع المجني عليها نيرة أشرف المقتولة أمام جامعة المنصورة قبل 17 يومًا: إن تدخّل فريد الديب محامي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، في القضية -إن كان صحيحًا- لن يُغير في حكم الإعدام الصادر اليوم الأربعاء بحق المتهم محمد عادل.
وفي تصريح صادم، نقل موقع "مصراوي" عن المحامي "عبدالرحمن" اليوم: أن فريد الديب مهما كان لديه من حجيات ومُسببات للطعن على الحكم أمام محكمة النقض لا يمكنه إسقاط الإعدام عن المتهم، مدللًا بما وصلت إليه محكمة أول درجة من صحة إجراءات المحاكمة كاملة من سماع الشهود ومرافعة الدفاع والنيابة العامة والمدعي بالحق المدني وأقوال المتهم "أقفلت القضية من كل نواحيها".
وأكد محامي نيرة أشرف أن مرافعة النيابة العامة كافية لإثبات تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بحق محمد عادل، موضحًا أنها برهنت على توعد المتهم للمجني عليها وملاحقتها وترصدها لنحو 3 سنوات إلى أن سنحت له الفرصة ونفذ جريمته وطعنها بـ19 جرحًا أمام مرأى ومسمع المواطنين في المنصورة.
ونوّه إلى أن هيئة المحكمة من حقها أن تُكوّن عقيدتها بعد سماع المرافعات والانتهاء من سير المحاكمة، وتكشف عن وجهة نظرها قبل النطق بالحكم، مثلما فعل المستشار بهاء مري وأعرب عن وحشية ما قام به الجاني وما يستحقه من عقوبة الإعدام شنقًا، وهذا لا يمكن التعويل عليه في مذكرة الطعن أمام محكمة النقض، ولو افترضنا الاعتماد عليها فمحكمة النقض ستنظر موضوع القضية من جديد وستنتهي بالإعدام لاكتمال أركان جريمة القتل.
وأصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة اليوم حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية.
وكانت المحكمة قررت في وقت سابق إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وفي ذات السياق، قال المحامي أحمد أحمد، دفاع محمد عادل: إن ما أثير حول إسناد القضية للمحامي فريد الديب للدفاع عن موكله غير صحيح، مؤكدًا أنه المحامي الوحيد الموكل من أسرة الجاني للترافع عنه أمام محكمة الجنايات.
وحسب موقع "مصراوي"، فقد رفض المحامي فريد الديب تأكيد قبوله الترافع في القضية من عدمه أمام النقض، واكتفى بالقول: "مش هتكلم إلا بعد صدور الحكم".
وطالب محامي القاتل محمد عادل، بعدم الانسياق وراء ما يتم إثارته حول تدخّل "الديب" في القضية، موضحًا أنه يحتاج أولًا للحصول على توكيل من المتهم، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
وأكد محامي المتهم بقتل "نيرة" أنه لا يزال هناك فصل ثانٍ في القضية أمام محكمة النقض بعد صدور حكم أول درجة من الجنايات، وقد يصح حديث "الديب"، لكن إلى الآن لم يتخذ خطوة جادة كما تناولت بعض المواقع الإخبارية.