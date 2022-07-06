بعد حكم الإعدام.. هل يدافع "محامي مبارك" عن قاتل الطالبة؟ وما سر التعليق الصادم من محامي الضحية؟

ونوّه إلى أن هيئة المحكمة من حقها أن تُكوّن عقيدتها بعد سماع المرافعات والانتهاء من سير المحاكمة، وتكشف عن وجهة نظرها قبل النطق بالحكم، مثلما فعل المستشار بهاء مري وأعرب عن وحشية ما قام به الجاني وما يستحقه من عقوبة الإعدام شنقًا، وهذا لا يمكن التعويل عليه في مذكرة الطعن أمام محكمة النقض، ولو افترضنا الاعتماد عليها فمحكمة النقض ستنظر موضوع القضية من جديد وستنتهي بالإعدام لاكتمال أركان جريمة القتل.