بعد ساعات من استحواذ "ماسك".. خبر صادم لموظفي "تويتر"

وحسب موقع "الحرة"، فإن أحد أكبر الأسئلة التي تواجه تويتر تتعلق بالشخص الذي سيشغل منصب المدير التنفيذي الجديد للشركة، فالرئيس التنفيذي الحالي لتويتر، باراغ أغراوال، قاد الشركة لمدة خمسة أشهر فقط، قبل أن يستحوذ، ماسك، على حوالي 9٪ من أسهم الشركة، ويوافق لفترة وجيزة على الانضمام إلى مجلس الإدارة.