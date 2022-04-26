بعد ساعات من استحواذ "ماسك".. خبر صادم لموظفي "تويتر"
بعد ساعات من استحواذ إيلون ماسك على "تويتر"، تلقى موظفو الموقع الشهير خبرًا صادمًا، حين أعلنت الإدارة الحالية للشركة للموظفين أن وظائفهم آمنة لمدة ستة أشهر فقط، حتى يتولى إيلون ماسك المسؤولية بموجب صفقة بقيمة 44 مليار دولار للسيطرة على الشركة، وبعدها سيكون القرار بيد المالك الجديد للشركة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، خاطب الرئيس التنفيذي للشركة باراج أغراوال، رئيس مجلس الإدارة، بريت تايلور، الموظفين الساعة 5 مساءً أمس الاثنين.
تمت تهدئة المخاوف
وفقًا لشخصين حضرا الاجتماع وتحدثا إلى صحيفة "نيويورك تايمز"، قال أغراوال: "نعترف أن بعضكم يشعر بالقلق، والبعض الآخر متحمس، وبعضكم ينتظر ليرى كيف ستسير" في إشارة إلى صفقة بيع الشركة.
وقالت كورت واجنر من بلومبيرج: "تمت في هذا الاجتماع تهدئة المخاوف بشأن فقدان الوظائف الفوري، حيث تم إخبار الموظفين بأن العمل سيسير كالمعتاد حتى يتم إغلاق الصفقة في الأشهر الستة المقبلة.
لا ضمانات في المستقبل
وتم إخبار الموظفين بأنه لن يكون هناك تسريح للعمال "في هذا الوقت"، ولكن لم يتم تقديم أي ضمانات عندما يتولى ماسك المسؤولية.
ماذا سيحدث للعاملين بتويتر؟
ويقول تقرير على موقع "الحرة"، من خلال جعل تويتر شركة خاصة، سيتعين على ماسك، وضع هيكل جديد بالكامل لأجور الموظفين.
ولأن المنح والمكافآت عن الأسهم الحالية لم تعد ذات مغزى، فهل سيتم استبدالها بالأسهم المملوكة للموظفين في الإصدار الجديد؟ وهو ما يمنح الموظفين ميزة محتملة في حالة طرح الشركة للاكتتاب العام مرة أخرى.
مخاوف من العودة للمكاتب
وحسب "الديلي ميل"، قبل الاجتماع، طُلب من الموظفين طرح الأسئلة، وكان الكثيرون يتساءلون عن احتمال عودة الموظفين إلى العمل في المكاتب، بدلًا من العمل من المنزل كما يحدث الآن.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن هناك ضجة بين الموظفين في غرف الرسائل الداخلية، حيث قال أحد الموظفين، "أشعر وكأنني سأتقيأ .. لا أريد العمل في شركة يملكها إيلون ماسك"، ويقول موظف آخر: "أنا أكره إيلون ماسك".
من سيقود تويتر؟
وحسب موقع "الحرة"، فإن أحد أكبر الأسئلة التي تواجه تويتر تتعلق بالشخص الذي سيشغل منصب المدير التنفيذي الجديد للشركة، فالرئيس التنفيذي الحالي لتويتر، باراغ أغراوال، قاد الشركة لمدة خمسة أشهر فقط، قبل أن يستحوذ، ماسك، على حوالي 9٪ من أسهم الشركة، ويوافق لفترة وجيزة على الانضمام إلى مجلس الإدارة.
ثم ألغى ماسك تلك الاتفاقية واختار بدلاً من ذلك شراء الشركة بأكملها، في الوقت الذي كان أغراوال، يحذر من "عوامل تشتيت الانتباه في المستقبل".
والآن يبدو من غير المرجح أن يستكمل الرجلان مسيرتهما معاً، وفي تعليقه الوحيد على بيان تويتر قال، أغراوال: "تويتر له غرض وأهمية يؤثران على العالم بأسره".