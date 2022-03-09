بعد شهرَيْن من عملية الزراعة التاريخية.. وفاة صاحب "قلب الخنزير"

بعد أن دخل التاريخ بوصفه أول شخص يُنقل له قلب خنزير معدَّل وراثيًّا، تُوفِّي الأمريكي ديفيد بينيت عن عمر ناهز 57 عامًا، وذلك بعد شهرين من العملية الجراحية التاريخية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.