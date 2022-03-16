بعد عزل ملايين السكان.. الصين تسابق الزمن لبناء المشافي لاحتواء "أوميكرون"

وفرضت الحكومة العزل في العديد من الأماكن، ولاسيما في مقاطعة جيلين، حيث سُجِّل عدد كبير من الإصابات، وفي مدينة شنجن التكنولوجية (جنوب)، التي تعد 17,5 مليون نسمة.