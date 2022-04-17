بعد فيديو تدعو فيه الرئيس للإفطار معها.. شاهد قصة "زينب" الموريتانية

وقال تقرير مصور لقناة "العربية"، من حي الترحيل جنوبي نواكشوط، أحد أحياء المدينة الفقيرة: من هذه الضاحية دعت بائعة المقليات زينب بنت زيد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الإفطار في بيتها المتواضع، ولاحقًا، دعت إلى مائدتها صحفيين ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، لاطلاع كل هؤلاء على هموم سكان الحي وآمالهم.