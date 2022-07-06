بعد "قاتل ابنتيه ضربًا".. شخص يقتل ابنيْه بالرصاص في جريمة أسرية جديدة بالأردن

وعبّر الكثير من الأردنيين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاعر الصدمة نتيجة هذه الجريمة التي أتت بعد ساعات من الجريمة الأولى المشابهة، وكتب أحد المعلقين قائلًا: "ما الذي يحدث؟ هل القضاء (الناعم) لا يردع هؤلاء المجرمين مع تكرار حالات الجرائم والعنف في المجتمع الأردني التي أصبحت ظاهرة".