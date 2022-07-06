بعد "قاتل ابنتيه ضربًا".. شخص يقتل ابنيْه بالرصاص في جريمة أسرية جديدة بالأردن

عقب جريمة مشابهة قَتَل فيها أب ابنتيه بالضرب، وهو ما أثار موجة غضب عارمة في البلاد؛ أعلن الأمن العام الأردني أن شخصًا في السبعين من عمره أقدَمَ على قتل ابنيه بإطلاق النار عليهما في محافظة عجلون.
ولفت بيان للأمن الأردني، إلى أن تحقيقًا فُتِح بالواقعة؛ موضحًا أن الحادثة كانت على خلفية خلافات مالية بين العجوز السبعيني وابنيه.
وعبّر الكثير من الأردنيين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاعر الصدمة نتيجة هذه الجريمة التي أتت بعد ساعات من الجريمة الأولى المشابهة، وكتب أحد المعلقين قائلًا: "ما الذي يحدث؟ هل القضاء (الناعم) لا يردع هؤلاء المجرمين مع تكرار حالات الجرائم والعنف في المجتمع الأردني التي أصبحت ظاهرة".
وفي هذا السياق وفق "روسيا اليوم" كتبت الصحفية هديل نماس تعليقًا عن الحادثة يقول: "نستيقظ على جريمة بشعة لأب يقتل ابنتيه بالضرب، والآن جريمة أسرية أخرى تُظهر هشاشة المنظومة الأسرية بالمجتمع، ماذا نحتاج لردع هذه البشاعة؟".
وكان أب قبل ذلك بساعات قد ارتكب جريمة مشابهة؛ وذلك بعد أن قتل ابنتيه ضربًا بالعصا، وقام بعد ذلك بدفنهما بمحيط المنزل.