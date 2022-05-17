بعد قرار الهند حظر التصدير.. تعطل شحن مئات آلاف أطنان القمح في أحد موانيها

وأثار الإعلان المفاجئ، من قبل السلطات في الهند، الفوضى في ميناء "ديندايال ترست" بولاية غوجارات، حيث ظلت حوالي 4 آلاف شاحنة محملة بالقمح عالقة في الميناء اليوم الثلاثاء، فيما تنتظر أربع سفن محملة بحوالي 80 ألف طن من القمح أمر المغادرة.