بعد قيود خنقت 25 مليون نسمة.. الحياة تعود من جديد لشوارع شنغهاي

ويُسمح بالتنقل بسيارة أجرة أو بسيارة خاصة في المناطق حيث عدد الإصابات منخفض، ما يتيح للسكان زيارة أصدقائهم وأقاربهم الذين يقطنون في أحياء أخرى من المدينة، لكن السلطات حذرت من أن العودة إلى الحياة الطبيعية غير ممكنة حالياً.