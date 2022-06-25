بعد كارثة أفغانستان.. زلزال بقوة 5.7 درجات يهزّ جنوبي إيران

بعد أيام قليلة على زلزال عنيف هزّ أفغانستان أدى إلى مقتل نحو 1000 شخص، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: إن زلزالًا بقوة 5.7 درجات، بحسب مقياس ريختر، هزّ إيران صباح اليوم السبت.