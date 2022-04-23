بعد ما فعلته خلال حفل زفافها.. توقيف عروس أمريكية وإحالتها للمحاكمة

وتسببت الأطباق التي وُضعت فيها الحشيشة بتواطؤ من متعهدة الحفلة، في أعراض مرضية لعدد من الضيوف؛ منها تسارع نبضات القلب؛ فيما انتاب جنون العظمة البعض الآخر؛ مما استدعى تدخل مسعفين، ودفع السلطات في مقاطعة سيمينول بوسط فلوريدا إلى توقيف العروس والشخص المسؤول عن الطعام.