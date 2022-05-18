بعد مصرع كل ركابها.. مفاجأة صادمة تكشفها تحقيقات الطائرة الصينية المنكوبة

شخص رابع

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصدر لم تسمّه أنّ "الطائرة قامت بما أمرها به شخص ما في قمرة القيادة"، مشيراً إلى أنّ السلطات الصينية لم تبلغ حتى الآن عن أي مشكلات ميكانيكية أو مشكلات في التحكّم في الطائرة.