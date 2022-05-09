بعد مصرع لاعب الأهلي المصري وطفليه.. ما سر رسالة وُجدت قرب الحريق؟

وحملت هذه الملصقات رسالة، تقول: "لقد تُوفيت عائلة بسببك"، واتضح في وقتٍ لاحقٍ، أن عدداً من شباب وسكان المنطقة قاموا بوضع هذه الملصقات على السيارات كافة التي تصطف في الشارع المجاور للعقار بعدما تبيّن أن وجود السيارات بالشارع أعاق دخول سيارات الإطفاء بالسرعة المطلوبة للسيطرة على الحريق.