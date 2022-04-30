بعد نجاح التجربة.. شركةٌ عالمية تُبلغ موظفيها: بإمكانكم العمل من المنزل للأبد

ولدى "إير بي إن بي" أكثر من 20 مكتبًا حول العالم، في: (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وأيرلندا، والهند، والصين، وأستراليا، والبرازيل، ولوكسمبرغ، واليابان، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة).