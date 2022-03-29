بعد واقعة الصفع.. ويل سميث يعتذر: لا للعنف وردّ فعلي كان عاطفيًّا

وقال "سميث" في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "العنف بجميع أشكاله مدمر.. كان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول ولا يُغتفر.. إلقاء النكات على حسابي هو جزء من العمل بالنسبة لكريس؛ لكن النكات حول حالة جادا الطبية كانت أكثر من أن أتحملها؛ لذا جاء رد فعلي عاطفيًّا".