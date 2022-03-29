بعد واقعة الصفع.. ويل سميث يعتذر: لا للعنف وردّ فعلي كان عاطفيًّا

أصدر نجم هوليوود ويل سميث، الثلاثاء، بيانًا حول الحادثة الغريبة التي شهدها حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، بعدما صفع الأمريكي الكوميدي مقدم الحفل كريس روك؛ إثر إلقاء الأخير نكتة عن زوجة سميث.
وقال "سميث" في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "العنف بجميع أشكاله مدمر.. كان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول ولا يُغتفر.. إلقاء النكات على حسابي هو جزء من العمل بالنسبة لكريس؛ لكن النكات حول حالة جادا الطبية كانت أكثر من أن أتحملها؛ لذا جاء رد فعلي عاطفيًّا".
وأضاف: "أود أن أعتذر لك علنًا يا كريس.. لقد أخطأت.. أشعر بالحرج، وأفعالي لم تكن مؤشرًا على الرجل الذي أريد أن أكونه.. لا مكان للعنف في عالم الحب".