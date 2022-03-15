بعد 26 عامًا.. "عقب سيجارة" يحل لغز جريمة قتل غامضة

ليس هناك جريمة كاملة بلا أدلة، فقد تمكّن محققون في ولاية واشنطن الأمريكية من حل لغز جريمة قتل سيدة حدثت قبل 26 عامًا بواسطة "عقب سيجارة" عُثِر عليه في المكان.
وتعود فصول القضية إلى 25 أغسطس من عام 1995 عندما عُثِر على جثة باتريشيا بارنز التي كانت بعمر 61 عامًا على قارعة الطريق بمقاطعة ساوث كيتساب، وتبين لاحقًا أنها أصيبت بطلقتين في الرأس.
وعمل المحققون على القضية لعدة أشهر، وأصدروا رسمًا تقريبيًا للمشتبه به، لكن لم يتمكنوا من تحديد القاتل، حسب شبكة تلفزيون "فوكس نيوز".
وظلت القضية محفوظة حتى عام 2018، عندما أعادت شرطة المقاطعة التحقيق في القضايا "الباردة"، حسب بيان لمكتب شريف المقاطعة على "فيسبوك".
وبفحص الأدلة الجنائية التي عُثِر عليها في موقع الجريمة ومن بينها "عقب سيجارة" بواسطة تقنية الحمض النووي، تمكنت السلطات من تحديد هوية مرتكب الجريمة، وهو دوغلاس كيث كرون، والذي تبين أنه توفي في 2016 بولاية أريزونا، حسب موقع "الحرة".
وقال المحقق الرئيسي مايك غرانت خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي: "وجود دليل يمكن أن يعني واحدًا من شيئين أو ثلاثة أشياء مختلفة، ولكن عندما يكون لديك عقب سيجارة به الحمض النووي، ويكون هذا الحمض النووي على الجثة وعلى الأشياء الموجودة حول جسدها، أصبح من المؤكد أننا عرفنا المتهم".
وكان "كرون" يبلغ من العمر 33 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، وأدين في خمس جرائم من قبل، من بينها جريمة سطو مسلح في عام 1984.