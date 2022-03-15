بعد 26 عامًا.. "عقب سيجارة" يحل لغز جريمة قتل غامضة

وقال المحقق الرئيسي مايك غرانت خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي: "وجود دليل يمكن أن يعني واحدًا من شيئين أو ثلاثة أشياء مختلفة، ولكن عندما يكون لديك عقب سيجارة به الحمض النووي، ويكون هذا الحمض النووي على الجثة وعلى الأشياء الموجودة حول جسدها، أصبح من المؤكد أننا عرفنا المتهم".