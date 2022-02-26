بعد 33 عامًا.. شاهد ظهور "رجل الدبابة" في أوكرانيا

بعد 33 عامًا من ظهوره في الصين بمواجهة أربع دبابات، يعود "رجل الدبابة" في صورة مواطن أوكراني يقف في مواجهة مركبات عسكرية، محاولًا منع قافلة عسكرية من التقدم في بلده.

وحسب موقع "الحرة": انتشر مقطع فيديو يُظهر على ما يبدو رجلًا أوكرانيًا يحاول منع قافلة عسكرية، وسط مقارنات مع صورة "رجل الدبابة" التي ذاع صيتها خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها الصين بميدان تيانانمين بالعاصمة بكين في العام 1989.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية: يُظهر المقطع الذي تبلغ مدته 30 ثانية، والذي نشرته قناة الأخبار الأوكرانية "إتش بي"، رجلًا يقف أمام ما يبدو أنه مركبات عسكرية.

وبينما تحاول المركبات الالتفاف حوله، يركض الرجل إلى الجانب، في محاولة منه لإعاقة تقدمها.

وأثار الفيديو مقارنات بالصورة الشهيرة "رجل الدبابة"، التي التقطت منذ 33 عامًا في الصين، ويظهر فيها رجل يقف مواجهة صف من أربع دبابات صينية في ميدان تيانانمين ببكين.

ففي عام 1989م شنت الحكومة الصينية حملة قمع وحشي على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، والتقطت الصورة الشهيرة.

وقد أصبحت تلك الصورة رمزًا للتحدي في وجه الاستبداد، وجرى تصنيفها كواحدة من أكثر من 100 صورة مؤثرة على الإطلاق في التاريخ.

وعن رجل الدبابة الأوكراني، كتب الصحفي المستقل هنري لانغستون، على تويتر: "يحاول الرجل الأوكراني الشجاع بشكل مذهل إيقاف قافلة عسكرية روسية عن طريق منع تقدم المركبات بجسده تمامًا مثل "رجل الدبابة" في ميدان تيانانمين".

وفي المقطع يمكن سماع شخص يلهث بينما يبدو أن شاحنة عسكرية تنحرف عن الطريق في محاولة منها لتجاوز ذلك الرجل.

ولم يتضح مكان تصوير الفيديو، ولكن يظهر في الصور رتل يضم أكثر من 10 آليات، وقد كتب على العديد منها حرف "Z" باللغة الإنكليزية، وهو الرمز الذي جرى رصده على العديد من شاحنات عسكرية أثناء حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية.