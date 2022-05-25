بعد 6 سنوات.. محكمة لبنانية تقضي بإعدام قاتلي شخصين من الجنسية الكويتية

وتَبَيّن أن مسلم.ش (لبناني) الذي أوقف إنفاذًا لبلاغ بحث وتحرّ، اعترف بأنه اشترى من سمير ساعة مسروقة نوع Rolex، بعد أن أخبره الأخير أنها عائدة لشخص سوري ثري كان يقيم في لبنان وغادره وهو لا يعرف عنه شيئًا؛ مضيفًا أنه كان له في ذمة سمير مبلغ قدره 300 دولار أمريكي؛ فعرض عليه بيعه الساعة بمبلغ 400 دولار على أن يحسم دينه من أصله؛ فوافق سمير الذي باع بدوره الساعة إلى حسن.إ (لبناني) بمبلغ 4200 دولار.