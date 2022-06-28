بعد 60 عامًا.. شاهد "لغز" الهروب الكبير بأمريكا يعود للواجهة

بعد مرور 60 عامًا على الحادثة

واكتسبت هذه النظرية زخمًا جديدًا، الأسبوع الماضي، أي بعد مرور 60 عامًا على الحادثة، عندما احتفلت وكالة "مارشالز" المسؤولة عن مطاردة الفارين بذكرى فرارهم.