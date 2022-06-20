بعضها فرعونية.. الأمن العراقي يضبط آثارًا ومخطوطات نادرة بحوزة 6 مهربين

وأوضح الجهاز في بيان أن مفارزه أوقعت مهربَيْن يعملان في تجارة الآثار، الأول في جانب الرصافة بحوزته خمس قطع أثرية على شكل تماثيل فرعونية، والثاني في جانب الكرخ بحوزته قطعة ذهبية نادرة، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".