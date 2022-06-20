بعضها فرعونية.. الأمن العراقي يضبط آثارًا ومخطوطات نادرة بحوزة 6 مهربين

ضبط جهاز الأمن الوطني في العراق، اليوم (الاثنين)، قطعًا أثرية، ومخطوطات نادرة، في ثلاث محافظات.
وأوضح الجهاز في بيان أن مفارزه أوقعت مهربَيْن يعملان في تجارة الآثار، الأول في جانب الرصافة بحوزته خمس قطع أثرية على شكل تماثيل فرعونية، والثاني في جانب الكرخ بحوزته قطعة ذهبية نادرة، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف أنه بعد توافر المعلومات الاستخبارية عن تحركاتهما المشبوهة واستحصال الموافقات القضائية، نُصب كمين محكم لهما، أسفر عن القبض عليهما بالجُرْم المشهود.
وذكر الجهاز أن مفارزه في محافظة المثنى قبضت على متهمين اثنين آخرين يقومان بتهريب الآثار وضبطت بحوزتهما مخطوطتان نادرتان للتوراة والإنجيل مذهبة ومرصعة بالأحجار الكريمة.
وأفاد بأن مفارزه قبضت على متهمين اثنين في محافظة البصرة، وبحوزتهما مخطوطة أثرية قديمة مكتوبة بالذهب الخالص.