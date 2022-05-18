بلدة ألمانية تقرر حبس القطط داخل البيوت.. تعرف على السبب

حرصًا على حماية طائر نادر خلال موسم تكاثره؛ فاجأت السلطات في بلدة فالدورف جنوب غربي ألمانيا، بعض أصحاب القطط، بضرورة إبقاء حيواناتهم الأليفة في منازلهم حتى نهاية أغسطس المقبل.