بلدة ألمانية تقرر حبس القطط داخل البيوت.. تعرف على السبب

حرصًا على حماية طائر نادر خلال موسم تكاثره؛ فاجأت السلطات في بلدة فالدورف جنوب غربي ألمانيا، بعض أصحاب القطط، بضرورة إبقاء حيواناتهم الأليفة في منازلهم حتى نهاية أغسطس المقبل.
وبحسب صحيفة "راين نيكار تسايتونغ" اليومية، جاء هذا القرار بغرض المساعدة على إنقاذ الطيور من نوع "القبرة المتوجة"، التي تضع أعشاشها على الأرض لتصبح بالتالي فريسة سهلة للقطط.
ويتزامن هذا القرار المثير للجدل في ألمانيا، مع انخفاض عدد الطيور في غرب أوروبا بشكل حاد خلال العقود الأخيرة.
وينطبق القرار على جميع القطط في جنوب البلدة، وسيظل ساريًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، رغم أنه فجّر القلق لدى أصحاب الحيوانات الأليفة.
ويخطط رئيس الجمعية المحلية لحماية الحيوان لاتخاذ خطوات قانونية للطعن ضد القرار.
وقال: "أرجوكم التزموا الهدوء، يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنبذل قصارى جهدنا لوقف هذا الإجراء غير المناسب".