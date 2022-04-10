بمساعدة البلدية.. شاهد لحظة سرقة الجسر المعدني في الهند

وكانت الشرطة الهندية قد أعلنت، أمس السبت، أن أفراد عصابة متخصصة في سرقة الخردة المعدنية، نجحوا في تفكيك جسر حديدي يزن 500 طن، والفرار به في شرق الهند، في عملية غير اعتيادية.