بمساعدة البلدية.. شاهد لحظة سرقة الجسر المعدني في الهند

كشف شريط فيديو مذهل تفاصيل السرقة الغريبة لجسر حديدي يزن 500 طن، وهي العملية التي استمرت لمدة يومين في ولاية بيهار شرقي الهند، وتمت تحت أعين السلطات المحلية؛ بل وبمساعدة من البلدية.
وقالت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية: إن الجسر القديم الذي بُنِيَ عام 1972 بقرية إمياور، يبلغ طوله 18 مترًا، ووزنه 500 طن، ولم يعد يُستخدم بعد افتتاح جسر جديد يخدم القرية لعبور نهر آرا الصغير.
وعن السرقة الغريبة، قالت الصحيفة: إن اللصوص ادّعوا أنهم مسؤولون حكوميون في مجال الري، وأحضروا جرافات ومقصات أسلاك، ومزقوا الهيكل؛ في عملية استمرت يومين.
وإمعانًا في الخداع، طلب اللصوص من المسؤولين المحليين مساعدتهم في تفكيك الجسر، وقد حصلوا على تلك المساعدة، دون ذكر نوع تلك المساعدة؛ وذلك قبل أن يتم نقل الحديد على شاحنات، تحت أعين مسؤولي البلدية.
وكانت الشرطة الهندية قد أعلنت، أمس السبت، أن أفراد عصابة متخصصة في سرقة الخردة المعدنية، نجحوا في تفكيك جسر حديدي يزن 500 طن، والفرار به في شرق الهند، في عملية غير اعتيادية.
وقال ضابط الشرطة سوبهاش كومار، لوكالة "فرانس برس": إن اللصوص ادعوا أنهم مسؤولون حكوميون في مجال الري.
وتم الإبلاغ عن سرقة الجسر الأربعاء في ولاية بيهار، وهي من أفقر الولايات الهندية. وفتحت الشرطة تحقيقًا في الحادث الغريب الخميس؛ لكن لم يُقبض على أي شخص في القضية حتى الآن.