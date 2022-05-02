"بوتين" مهنّئًا المسلمين بالعيد: مناسبة ترمز للالتزام بالمثل الإنسانية

وبحسب روسيا اليوم: يحتفل المسلمون، اليوم الاثنين، في روسيا بعيد الفطر المبارك، ويشهد مسجد موسكو الكبير، مثل كل عام في هذه المناسبة، توافد آلاف المصلين منذ الصباح الباكر لأداء صلاة العيد.