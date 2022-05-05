"بيل غيتس": الهتاف ضدي في الأماكن العامة "أمر مروع"

وصف بيل غيتس، نظريات المؤامرة التي تتعلق به بأنها أفكار "مجنونة"، كما وصف الهتافات ضده في الأماكن العامة بأنها أمر "مروع".
وأخبر مراسلة "بي بي سي" في برنامج "توداي" أن لقاءه مع جيفري إبستين كان "خطأ"، وتحدث عن انتقاد إيلون ماسك العلني له في الفترة الأخيرة.
كان بيل غيتس يعد أغنى شخص في العالم. لكن هذا اللقب الآن بات من حصة إيلون ماسك. ولا يتآلف الرجلان مع بعضهما.
وفي الأسبوع الماضي اتهم ماسك غيتس بأنه "يقلل من قيمة" أسهم شركة تيسلا، وهي طريقة لكسب المال من خلال المراهنة على أن الشركة ستفقد قيمتها.