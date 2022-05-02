"بيل غيتس" يحذر: "لم نشهد الأسوأ بعد" من كورونا

حذر مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، من أن جائحة فيروس كورونا لم تنتهِ بعدُ، وأنه "لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر أكثر انتشارًا وأكثر فتكًا"، طبقًا لصحيفة "فايننشال تايمز".
قال "غيتس" في مقابلة: إننا "لم نشهد الأسوأ بعدُ"، مشيرًا إلى أنه في حين أنه لا يريد أن يكون "صوتًا متشائمًا، إلا أن خطر ظهور متغير أكثر ضراوة يزيد كثيرًا عن خمسة في المائة".
وأفاد قائلًا: "إننا ما زلنا معرضين لخطر هذا الوباء الذي يولّد متغيرات يمكن أن تكون أكثر قابلية للانتقال، بل وأكثر فتكًا"، مشددًا على أن "اللقاحات طويلة الأمد التي تمنع العدوى، مطلوبة بشكل عاجل".
ودعا "غيتس" إلى إنشاء فريق من الخبراء الدوليين، بدءًا من علماء الأوبئة، إلى مصممي أجهزة الكمبيوتر؛ لتحديد التهديدات وتحسين التنسيق الدولي، بالإضافة إلى تشكيل فريق استجابة عالمي للأوبئة، تديره منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن الاستثمار الإضافي في هذا المجال "أمر حيوي".