"بيل غيتس" يحذر: "لم نشهد الأسوأ بعد" من كورونا

قال "غيتس" في مقابلة: إننا "لم نشهد الأسوأ بعدُ"، مشيرًا إلى أنه في حين أنه لا يريد أن يكون "صوتًا متشائمًا، إلا أن خطر ظهور متغير أكثر ضراوة يزيد كثيرًا عن خمسة في المائة".