بينما طائرته في السماء.. كيف أوقفت دول أوروبية زيارة لافروف لصربيا؟

ونقلت "رويترز" عن الوكالة الروسية تأكيدها تقريرًا إعلاميًّا صربيًّا، قال إن بلغاريا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود، أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرة التي كانت ستُقل رئيس دبلوماسيي موسكو إلى بلغراد، الاثنين.