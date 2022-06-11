بينهم لبنانيان و4 أتراك.. العثور على قتلى الطائرة الهليكوبتر الإيطالية المحطمة

عثرت فرق الإنقاذ، اليوم (السبت)، على جثث 7 أشخاص لقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر بإيطاليا، بعد يومين من اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار.
وأفاد مكتب الحاكم في مدينة مودينا في بيان نقلته "رويترز" أن المنقذين عثروا على جثث ركاب الطائرة الهليكوبتر السبعة، وهم 4 أتراك ولبنانيان كانوا في رحلة عمل إلى إيطاليا، إضافة إلى الطيار الإيطالي.
من جهتها، بينت شركة "إكزاجيباشي" للمنتجات الاستهلاكية، التابعة لمجموعة "إكزاجيباشي" الصناعية التركية الكبرى، أن رجال الأعمال الأتراك كانوا يعملون لصالحها وكانوا يحضرون معرضاً في إيطاليا.
وأقلعت الطائرة، الخميس الماضي من لوكا في توسكانا متجهة إلى مدينة تريفيزو في شمال إيطاليا، عندما اختفت بعد أن تعرضت لطقس سيء فوق منطقة نائية.