بينهم لبنانيان و4 أتراك.. العثور على قتلى الطائرة الهليكوبتر الإيطالية المحطمة

وأفاد مكتب الحاكم في مدينة مودينا في بيان نقلته "رويترز" أن المنقذين عثروا على جثث ركاب الطائرة الهليكوبتر السبعة، وهم 4 أتراك ولبنانيان كانوا في رحلة عمل إلى إيطاليا، إضافة إلى الطيار الإيطالي.