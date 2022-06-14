بين الحيرة والشكوك.. ماسك سيجتمع مع موظفي "تويتر" الخميس

وعندما تم الإعلان عن ذلك، كتب بعضهم على قناة الرسائل الداخلية "Slack" أنهم يخططون للاستقالة، كما قال موظفون للصحيفة، في حين غرد أحدهم أن استحواذ ماسك يمكن أن يساعد على زيادة التوظيف.