بين الحيرة والشكوك.. ماسك سيجتمع مع موظفي "تويتر" الخميس

من المقرر أن يشارك إيلون ماسك في اجتماع شامل مع موظفي شركة "تويتر" الخميس، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها الملياردير مباشرة مع القوى العاملة في الشركة منذ أن بدأ محاولاته لشرائها في أبريل.
وقال المتحدث باسم تويتر، إن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، باراغ أغراوال، أعلن الاجتماع في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، الإثنين، قائلاً إنهم يستطيعون تقديم أسئلة للسيد ماسك مقدماً، وفقا ًلتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقال المتحدث إن رئيسة التسويق في الشركة، ليزلي بيرلاند، ستدير الحدث.
وحسب موقع قناة "الحرة"، كان موقع "بيزنس إنسايدر" قد نشر تفاصيل ما يتعلق بالاجتماع في وقت سابق.
وفي أواخر أبريل، وافقت شركة تويتر على عرض ماسك بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على الشركة وجعلها خاصة.
وفي وقت لاحق، قال ماسك إن الصفقة معلقة بسبب مخاوف بشأن دقة تقديرات الشركة لحسابات البريد المزعج "Spam" على منصتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وهدد ماسك في وقت سابق من هذا الشهر بإنهاء الصفقة في رسالة اتهم فيها الشركة بعدم الامتثال لطلبه للحصول على بيانات عن الحسابات غير المرغوب فيها.
وقال متحدث باسم تويتر في ذلك الوقت، إن الشركة تواصل مشاركة المعلومات مع ماسك، وإنها تخطط للاندماج.
ومع إعلان، الإثنين، لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كانت خطط ماسك للتحدث إلى موظفي تويتر هذا الأسبوع تعني أن الجانبين قد توصلا إلى اتفاق، بحسب الصحيفة.
وارتفعت أسهم تويتر في البداية، وانتهت عند حوالي 37 دولاراً، أي أقل بكثير من سعر عرض الشراء البالغ 54.20 دولار.
وترك عدم اليقين بشأن نتيجة الصفقة الموظفين في حيرة من أمرهم، كما أثار تساؤلات حول كيفية تشغيل منصة تضم حوالي 229 مليون مستخدم يومياً، بينما يستخدمها مالكها المحتمل لمهاجمة الشركة علناً على كل شيء؛ من سياسات الإشراف إلى نموذج الأعمال.
وأعرب موظفو تويتر عن ردود فعل متباينة على عرض ماسك.
وعندما تم الإعلان عن ذلك، كتب بعضهم على قناة الرسائل الداخلية "Slack" أنهم يخططون للاستقالة، كما قال موظفون للصحيفة، في حين غرد أحدهم أن استحواذ ماسك يمكن أن يساعد على زيادة التوظيف.
وقال ماسك في تغريدات وإيداعات تنظيمية ومقابلات إنه سيجري تغييرات كبيرة على تويتر عند شرائه، بما في ذلك تقديم خيار لتغريدات أطول وإنشاء زر تحرير للتغريدات وفتح خوارزمية النظام الأساسي حتى يتمكن أي شخص من مشاهدته والتوصية بالتغييرات.
كما تحدث عن الاعتماد بشكل أقل على الإعلانات وتخفيف موقف تويتر من الإشراف على المحتوى.
وفي مايو، قال ماسك إنه سيتراجع عن الحظر الذي فرضته المنصة على الرئيس السابق دونالد ترامب، واصفا إياه بأنه "قرار سيئ أخلاقياً".