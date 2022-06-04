بين 50 إلى 100 ألف برميل.. سلطنة عمان تعلن عن اكتشاف نفطي كبير

أعلن وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان محمد بن حمد الرمحي، السبت، عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة بالسلطنة ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50 ألفًا إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة.