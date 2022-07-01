بيونغ يانغ تزعم أن كوفيد بدأ يتفشى بسبب "أشياء غريبة" على حدود كوريا الجنوبية

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، يوم الجمعة، إن أول تفشٍ تشهده لمرض كوفيد-19 بدأ بملامسة المصابين "أشياء غريبة" بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية، متهمة على ما يبدو جارتها بالمسؤولية عن انتشار العدوى في البلاد.