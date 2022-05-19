تجربة واعدة لعلاج السرطان.. والسلاح "فيروس"

وتعليقًا على التجربة الجديدة الخاصة بالبشر، قال كبير الباحثين في مركز "سيتي أوف هوب"، البروفيسور في طب الأورام دانينغ لي: "حان الوقت الآن لتعزيز قوة العلاج المناعي، ونعتقد أن الفيروس فاكسينيا لديه القدرة على تحسين النتائج لمرضانا في معركتهم مع السرطان".