تحذير من "الصحة العالمية" لأوروبا: تحركوا عاجلاً لكبح جدري القردة!

ورغم أن الفيروس متوطن في أجزاء من إفريقيا، إلا أن موجة التفشي الحالية وصلت إلى دول لا ينتشر فيها هذا الفيروس عادة، وهو ما يثير مخاوف من أنه قد يصبح أكثر انتشارًا.