تحذير من الكويت.. رسالة مجهولة لممرضة وهذا ما حدث بحسابها البنكي

تَبَخّر مبلغ 500 دينار من حساب ممرضة صينية في منطقة "الصباح" الصحية، بعد تلقيها رسالة مجهولة المصدر لتحديث بياناتها البنكية.
وفي التفاصيل، حسب صحيفة "الرأي" الكويتية؛ فإن الممرضة تقدمت إلى الجهات الأمنية ببلاغ أفادت فيه، بأنها تَلَقّت رسالة هاتفية لتحديث بياناتها المصرفية عبر رابط إلكتروني، فسارعت إلى كتابة بيانات بطاقة السحب الآلي، والرقم السري.. وبعد الانتهاء فوجئت بخصم مبلغ 500 دينار من رصيدها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، أن الشاكية تواصلت مع بنكها؛ فتبين أنها تعرضت لعملية نصب، ولم يتم إرسال أي "رسائل" إلى رقم هاتفها، وسجلت قضية جناية بمسمى (تزوير في محرر بنكي)، أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للبحث والتحري.