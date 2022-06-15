تحذير من الكويت.. رسالة مجهولة لممرضة وهذا ما حدث بحسابها البنكي

وفي التفاصيل، حسب صحيفة "الرأي" الكويتية؛ فإن الممرضة تقدمت إلى الجهات الأمنية ببلاغ أفادت فيه، بأنها تَلَقّت رسالة هاتفية لتحديث بياناتها المصرفية عبر رابط إلكتروني، فسارعت إلى كتابة بيانات بطاقة السحب الآلي، والرقم السري.. وبعد الانتهاء فوجئت بخصم مبلغ 500 دينار من رصيدها.