تحطم طائرة في فنزويلا ومقتل 6 أشخاص

وكتب مايوركا على صفحته الشخصية: "عثر رجال الإطفاء على حطام طائرة من طراز "Learjet 55C"، تحطمت في قطاع كواخاريتو في إقليم كريستوبال روخاس. ولم يبقَ أحد على قيد الحياة. ووفق المعطيات الأخيرة أقلعت الطائرة -وعلى متنها 6 أشخاص- واتجهت إلى مطار كاراكاس".