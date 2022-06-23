تحطم طائرة في فنزويلا ومقتل 6 أشخاص

أفاد الصحفي خافيير مايوركا، بتحطم طائرة من طراز "Learjet 55C" في منطقة خانق واليي ديل تول جنوبي العاصمة كاراكاس في فنزويلا.
وكتب مايوركا على صفحته الشخصية: "عثر رجال الإطفاء على حطام طائرة من طراز "Learjet 55C"، تحطمت في قطاع كواخاريتو في إقليم كريستوبال روخاس. ولم يبقَ أحد على قيد الحياة. ووفق المعطيات الأخيرة أقلعت الطائرة -وعلى متنها 6 أشخاص- واتجهت إلى مطار كاراكاس".
وتؤكد معلومات خدمة "Flightradar" هذه المعلومات أيضًا، ومفادها أن الطائرة بهذا العدد كانت في الجو لمدة 29 دقيقة قبل فقدان السرعة والارتفاع في المنطقة المذكورة.