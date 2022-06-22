تحمل 130 شخصاً.. فيديو مروّع لتحطم طائرة ركاب أمريكية لحظة هبوطها

أُصيب 3 أشخاص إثر تحطم طائرة بشكلٍ جزئي واشتعال النيران فيها أثناء هبوطها في مطار مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وكان على متن الطائرة القادمة من جمهورية الدومينيكان أكثر 130 شخصاً، بينهم 11 من طاقمها، عندما وقع الحادث في مطار ميامي.