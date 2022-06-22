تحمل 130 شخصاً.. فيديو مروّع لتحطم طائرة ركاب أمريكية لحظة هبوطها

أُصيب 3 أشخاص إثر تحطم طائرة بشكلٍ جزئي واشتعال النيران فيها أثناء هبوطها في مطار مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وكان على متن الطائرة القادمة من جمهورية الدومينيكان أكثر 130 شخصاً، بينهم 11 من طاقمها، عندما وقع الحادث في مطار ميامي.
ولم يبلغ طاقم الطائرة عن أي مشكلة، لكن عندما بدأت الطائرة بالهبوط على مدرج المطار تحطمت عجلاتها؛ ما جعل الهبوط كارثياً، حسب "سكاي نيوز عربية".
وأظهرت لقطات النيران تشتعل في الطائرة التي سارت فترة من الزمن بلا عجلات، وهرعت فرق الإنقاذ سريعاً إلى الطائرة من أجل إخلاء الركاب وإخماد النيران التي اشتعلت.
وبثّت وسائل الإعلام الأمريكية لحظة تحطم عجلات الطائرة وتحركها على بطنها على مدرج المطار، مما تسبّب في اشتعال النيران فيها.
وسادت حالة من الرعب بين الركاب من جرّاء التصادم المتكرّر على متن الطائرة، التي كانت تسير على مدرج الطائرة بلا عجلات، مما ألحق أضراراً كبيرة بالطائرة.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة إن عجلات الطائرة تحطمت.
وتعود الطائرة إلى شركة "ريد إير"، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة أُسست العام الماضي في الدومينيكان".
وقال أحد الركاب ويدعى باولو غارسيا:" كنت أعتقد أني سأموت. لقد كان رجل كبير السن بجانبي وحضنته، فالأمر كان مرعباً".