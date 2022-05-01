تحويلات "غير قانونية".. الهند تصادر 725 مليون دولار من حسابات "شاومي" الصينية

أعلنت السلطات الهندية، أمس السبت، أنها وضعت يدها على 725 مليون دولار من الحسابات المصرفية المحلية لشركة "شاومي" بعدما بيّن تحقيق أن المجموعة الصينية العملاقة لصناعة الهواتف الذكية حوّلت أموالًا إلى الخارج تحت ستار دفعات على صلة بحقوق الملكية.