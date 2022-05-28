تدافع على الطعام يُزهق أرواح 31 نيجيريًّا

قُتل 31 شخصًا على الأقل، اليوم (السبت)، في تدافع في جنوب نيجيريا، خلال حفل خيري في كنيسة، حيث كان يُوزّع الطعام.
وبيّنت المتحدثة باسم الشرطة المحلية جريس أرينيجي-كوكو، أن التدافع حصل في مدينة بورت هاركورت في ولاية ريفرز في نيجيريا، ونجَم عنه 31 ضحية على الأقلّ، وفقًا لـ"فرانس 24".
وقالت جريس أرينيجي-كوكو: "نفد صبر البعض وبدأوا في التدافع، مما أدى إلى حدوث عمليات دهس، والشرطة موجودة في الموقع وتراقب الوضع؛ بينما يتم التحقيق في الواقعة".
من جهته، أوضح مسؤول أن معظم الضحايا من الأطفال.
وأضاف أن 7 مصابين على الأقل نقلوا إلى المستشفى بعد الحادث.