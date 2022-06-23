"تُذكر بجريمة طالبة المنصورة".. مقتل فتاة بجامعة أردنية والتفاصيل صادمة

وحسب مراسل قناة "ترند الأردن" الفضائية، عبيدة الضمور: فإنه لم يتم حتى الآن الكشف عن هوية الجاني، الذي اخترق الأمن الجامعي حتى تمكن من ارتكاب جريمته أمام كلية التمريض، وذلك حين استوقف الجاني الطالبة للحديث معها، لكنها أعرضت عنه ورفضت الحديث معه، فقام بإطلاق خمس رصاصات عليها، استقرت إحداها في رأس الفتاة وأودت بحياتها.