"تُذكر بجريمة طالبة المنصورة".. مقتل فتاة بجامعة أردنية والتفاصيل صادمة

في واقعة مأساوية "تُذكر بجريمة مقتل طالبة بجامعة المنصورة بمصر"، أفادت السلطات الأردنية، الخميس، بمقتل طالبة بجامعة خاصة بعد أن أقدم رجل على إطلاق النار تجاهها، حسبما نقل مراسل قناة "الحرة" في عمّان.
وقال الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، إن الجهات الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادث من أجل معرفة مرتكب الجريمة وإلقاء القبض عليه.
وذكرت المديرية في بيان إن الفتاة توفيت متأثرة بإصاباتها بعد أن أقدم شخص مجهول على إطلاق النار عليها بداخل جامعة خاصة شمال العاصمة عمّان ولاذ بالفرار.
وكشفت وكالة "عمون" الإخبارية، أن الفتاة القتيلة تدعى إيمان أرشيد، 21 عامًا، مواليد 22/7/2000.
ونقلت الوكالة عن شقيقها نور أرشيد: إن والدها أوصلها كالمعتاد إلى الامتحان في الجامعة صباح اليوم الخميس.
وأضاف، أن العائلة تفاجأت باتصال هاتفي عند الساعة الحادية عشرة يبلغهم أن ابنتهم في المستشفى بعد إجراء الامتحان، ولدى وصولهم إلى المستشفى تفاجأوا بوجود رجال من الأجهزة الأمنية أمام غرفتها.
وعن سبب قتلها، أكد الشاب نور أن العائلة لا تعرف بعد السبب وراء إقدام الجاني على جريمته، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مبررات لذلك.
ووفق شقيق إيمان فإن الأجهزة الأمنية أبلغتهم عصر اليوم الخميس بإلقاء القبض على الجاني، مبديًا استهجانه واستنكاره للفعل غير المبرر.
وحسب مراسل قناة "ترند الأردن" الفضائية، عبيدة الضمور: فإنه لم يتم حتى الآن الكشف عن هوية الجاني، الذي اخترق الأمن الجامعي حتى تمكن من ارتكاب جريمته أمام كلية التمريض، وذلك حين استوقف الجاني الطالبة للحديث معها، لكنها أعرضت عنه ورفضت الحديث معه، فقام بإطلاق خمس رصاصات عليها، استقرت إحداها في رأس الفتاة وأودت بحياتها.