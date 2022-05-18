تسجيل 5 إصابات بمرض جدري القرود بالبرتغال و2 في بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 إصابات مؤكدة بمرض جدري القرود بين الشباب، بينما أعلنت بريطانيا تسجيل إصابتين جديدتين بالمرض، وفقًا لسبوتنيك.
وفي التفاصيل، قالت مديرية الصحة العامة في البرتغال إنها تتحقق أيضًا من 15 حالة اشتباه، مشيرة إلى أن جميع الحالات تم رصدها خلال الشهر الجاري في المنطقة المحيطة بالعاصمة لشبونة، بحسب أسوشيتدبرس.
وذكرت السلطات أن جميع الإصابات في أوساط الرجال ومعظمهم من الشباب.
وظهرت على المصابين الذين أبلغ أن حالتهم مستقرة آفات جلدية، فيما لم تذكر السلطات إذا ما كان لديهم تاريخ في السفر إلى إفريقيا أو لديهم علاقات بالحالات الأخيرة التي اكتشفت في بريطانيا أو أماكن أخرى.
وفي بريطانيا، أعلنت السلطات الصحية اليوم الأربعاء أنها رصدت إصابتين جديدتين بجدري القرود إحداهما في لندن والأخرى في جنوب شرق إنجلترا.
وقالت إنه لم يسبق لأي من المصابين السفر إلى إفريقيا وإنه من المحتمل أن يكونا أصيبا في بريطانيا.
وأبلغت السلطات الصحية البريطانية في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن تسجيل أربع إصابات بجدري القرود بين رجال مثليين وثنائيي الجنس في لندن.
وتكشف الإصابات في البرتغال وبريطانيا عن تفشٍ غير معتاد في أوروبا لمرض عادة ما كان يقتصر على إفريقيا.