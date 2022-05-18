تسجيل 5 إصابات بمرض جدري القرود بالبرتغال و2 في بريطانيا

وظهرت على المصابين الذين أبلغ أن حالتهم مستقرة آفات جلدية، فيما لم تذكر السلطات إذا ما كان لديهم تاريخ في السفر إلى إفريقيا أو لديهم علاقات بالحالات الأخيرة التي اكتشفت في بريطانيا أو أماكن أخرى.