تسريب صوتي لـ"راموس" يطلب خلاله "واسطةً" لحسم جائزة الكرة الذهبية

وفي التسجيل الصوتي، يقول راموس وفق "سكاي نيوز عربية": "أنت تعلم أنني لم أطلب منك أي شيء أبدًا؛ لكن إذا أردت أن أفعل ذلك اليوم، فهذا لأنني أعتقد أن هذا العام كان مميزًا من حيث العروض التي قدمتها".