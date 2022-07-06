تسليم زعيم المافيا مورابيتو إلى روما بعد عقود من المطاردة

وصل روكو مورابيتو المعروف باسم "ملك كوكايين ميلانو" إلى العاصمة الإيطالية روما، مُرحّلًا من البرازيل حيث كان يختبئ.
ويعدّ مورابيتو أحد أكثر المطلوبين لدى السلطات الإيطالية. وكان قد ألقي القبض عليه في مايو من العام الماضي، في عملية مشتركة بين الشرطة البرازيلية والإيطالية.
ويبلغ مواربيتو، زعيم المافيا، من العمر 55 عامًا. ومن المقرر أن يقضي في السجن مدة 30 عامًا بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات. وقضى مورابيتو عقودًا هاربًا في أمريكا الجنوبية، مستخدمًا هوية مزيّفة.
وتعقّبت الشرطة مورابيتو العام الماضي في مدينة جواو بيسوا الساحلية شمال شرقي البرازيل؛ حيث ألقي القبض عليه بينما كان برفقة شخص آخر من أفراد إحدى عصابات المافيا الإيطالية.
وكان المرافق لـ"مورابيتو" يُدعى فينسينزو باسكينو، ويقضي الأخير حكمًا بالسجن مدته 17 عامًا لإدانته في تهمة الاتجار بالمخدرات.