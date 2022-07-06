تسليم زعيم المافيا مورابيتو إلى روما بعد عقود من المطاردة

ويبلغ مواربيتو، زعيم المافيا، من العمر 55 عامًا. ومن المقرر أن يقضي في السجن مدة 30 عامًا بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات. وقضى مورابيتو عقودًا هاربًا في أمريكا الجنوبية، مستخدمًا هوية مزيّفة.