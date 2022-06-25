"تسونامي كبير" يضرب الإسكندرية وإسطنبول.. تحذير أممي شديد اللهجة!

ووفقًا لما نشرته "اليونسكو" عبر حسابها في موقع "تويتر"، فقد حثت المدن الساحلية على البحر المتوسط على ضرورة الاستعداد من الآن لهذه المخاطر، لافتة إلى أن تسونامي قريب قد يضرب مدنًا رئيسية على البحر الأبيض المتوسط أو بالقرب منه، بما في ذلك مرسيليا والإسكندرية وإسطنبول، مع احتمال حدوث موجة تصل إلى أكثر من متر واحد في الثلاثين عامًا المقبلة.