تعاطف كبير مع أب مصري أخرج زكاة الفطر عن طفله الغائب منذ 3 سنوات

مشاكل شخصية أنهت زواج والدي "مالك"

وحسب البوست، فبعد زواج دام لمدة سنة واحدة فقط بين والدي "مالك"، قررا الطلاق بسبب مشاكل شخصية خاصة لا يمكن الحديث عنها، عاش الطفل بعدها لمدة عامين برفقة والده، قبل أن تحتضنه والدته، والمشكلة الحقيقية تكمن في عدم تمكنه من رؤية ابنه الأسبوعية، يقول الأب بحزن: "مالك عاش معايا سنتين بعد الطلاق ورجعت هي رفعت قضية وأخدته، ولما هي رفضت تخليني أشوفه رفعت قضية رؤية، والمفروض أشوفه كل أسبوع، لكن بقى لي 3 سنين بروح وهي مش بتيجي، ولا أعرف أي أخبار عنها".