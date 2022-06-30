تعرضت زوجة للدغة ثعبان.. وما فعله الزوج بعدها أدهش الأطباء وحيرهم

وحسب صحيفة "إنديا تايمز" الهندية، عندما سأل الأطباء زوج المرأة، عن سبب إحضاره للثعبان معه، قال: "ماذا لو سألتني أي ثعبان قد لدغ زوجتي، أحضرت الأفعى حتى تتمكن من رؤيتها بنفسك".