تعرضت زوجة للدغة ثعبان.. وما فعله الزوج بعدها أدهش الأطباء وحيرهم

تعرضت سيدة هندية في ولاية أوتار براديش، للدغة ثعبان، يوم الجمعة الماضي، غير أن زوجها وضع الثعبان في زجاجة، وأسرع بزوجته والثعبان إلى أقرب مستشفى للعلاج..
وحسب صحيفة "إنديا تايمز" الهندية، عندما سأل الأطباء زوج المرأة، عن سبب إحضاره للثعبان معه، قال: "ماذا لو سألتني أي ثعبان قد لدغ زوجتي، أحضرت الأفعى حتى تتمكن من رؤيتها بنفسك".
ونقل موقع "مصراوي" عن الصحيفة الهندية، أن الرجل أحدث ثقوبًا في الزجاجة البلاستيكية لتمكين الثعبان من التنفس حتى الوصول للمستشفى.
وقال الزوج للصحفيين في وقت لاحق إنه سيطلق الثعبان في منطقة الغابات بعد خروج زوجته من المستشفى.