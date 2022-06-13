تعويض مالي خيالي لأمريكي على جريمة لم يرتكبها

وتمكّن كريستوفر تاب (45 عاما) الذي أدين في القضية عام 1998، من تبرئة ساحته بفضل تقنية الحمض النووي من خلال ما يُعرف باسم "مشروع البراءة"، وهو برنامج تشرف عليه مجموعة غير ربحية، يهدف إلى مراجعة الجرائم من هذا النوع من خلال تقنية الحمض النووي.