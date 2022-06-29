تُغَطيه بأكمله.. مركبة صينية تحصل على بيانات مصورة لـ"الكوكب الأحمر"

بعد أن دارت حول الكوكب أكثر من 1300 مرة منذ أوائل عام 2021، تمكنت مركبة فضاء صينية غير مأهولة، من الحصول على بيانات مصورة تغطي كوكب المريخ بأكمله؛ منها صورة لقطبه الجنوبي.
ووصلت مركبة الفضاء "تيانوين-1" بنجاح إلى الكوكب الأحمر في فبراير 2021 في أول رحلة فضائية للصين؛ وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.. وتم إنزال عربة آلية على سطح الكوكب؛ بينما قامت مركبة مدارية برصده من الفضاء.
ومن بين الصور التي التُقطت من الفضاء وفقًا لـ"رويترز"، أول صور صينية للقطب الجنوبي لكوكب المريخ حيث تتركز تقريبًا كل موارد الكوكب من المياه.
وفي عام 2018 اكتشف مسبار تابع لوكالة الفضاء الأوروبية وجود مياه تحت الجليد في القطب الجنوبي للكوكب.
يشار إلى أن المركبة تيانوين-1 هي أول مهمة صينية مستقلة للكوكب المريخ.
وأنفقت الصين مليارات الدولارات في مهام استكشاف الفضاء؛ فيما تحاول بكين تعزيز مكانتها العالمية وقوتها التكنولوجية الكبيرة.