تُغَطيه بأكمله.. مركبة صينية تحصل على بيانات مصورة لـ"الكوكب الأحمر"

بعد أن دارت حول الكوكب أكثر من 1300 مرة منذ أوائل عام 2021، تمكنت مركبة فضاء صينية غير مأهولة، من الحصول على بيانات مصورة تغطي كوكب المريخ بأكمله؛ منها صورة لقطبه الجنوبي.