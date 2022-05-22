تغيير هيكلي للتعليم في الإمارات.. هنا تفاصيل ما أعلنه "محمد بن راشد"

وتفصيلًا، قال "محمد بن راشد" عبر حسابه على "تويتر": "الإخوة والأخوات.. بمباركة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبعد التشاور معه؛ نعلن اليوم عن تغيير هيكلي في قطاع التعليم في الدولة كالتالي: نعلن تعيين أحمد بالهول الفلاسي وزيرًا للتربية والتعليم، ووجهناه بمراجعة كل السياسات والتشريعات لمنظومة التعليم بالدولة".