تفاصيل مروعة حول مذبحة أطفال تكساس.. حاصرهم بالفصل ورسالة تحذير سبقت الفاجعة

بعد يوم من المذبحة المروعة في ولاية تكساس التي وقعت في مدرسة ابتدائية وراح ضحيتها 19 طفلًا ومعلمان اثنان، بدأت تفاصيل أخرى في الظهور، بينها تحذير المسلح نفسه في رسالة على الإنترنت من أنه سيطلق النار في مدرسة ابتدائية، قبل دقائق من قيامه بذلك.