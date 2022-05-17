تقارير: تم التنسيق للهجوم العنصري بمدينة بوفالو الأمريكية من خلال أحد تطبيقات التراسل الفوري

كشفت تقارير صحفية عالمية أنه تم التنسيق لهجوم مدينة بوفالو الأمريكية العنصري، الذي راح ضحيته أكثر من 10 أشخاص، من خلال أحد تطبيقات التراسل الفوري.
وأشارت شبكة "بلومبرج" الأمريكية إلى أن المسلح المزعوم تورطه في الهجوم، ناقش وتبادل الخطط قبل الهجوم على تطبيق التراسل الصوتي "ديسكورد".
ونقلت الشبكة عن مصادر قولها إنه تم رصد المشتبه به منذ ديسمبر الماضي يستخدم خادماً خاصاً على خدمة "ديسكورد"، ليتحدث فيه عن نواياه لتنفيذ الهجوم، ويطرح فيها وجهات نظره لتفوق البيض على السود.
وذكر التقرير أن المشبه به، ذكر الإرهابي الذي هاجم مسجداً في كرايستشيرش بنيوزيلندا أكثر من 30 مرة واستخدم شتائم عنصرية وعبارات متطرفة أثناء وجوده في التطبيق.
وقال المتحدث باسم ديسكورد: "بمجرد علمنا بذلك، اتخذنا إجراءً ضده وأزلنا الخادم وفقًا لسياساتنا ضد التطرف العنيف".