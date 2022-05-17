تقارير: تم التنسيق للهجوم العنصري بمدينة بوفالو الأمريكية من خلال أحد تطبيقات التراسل الفوري

ونقلت الشبكة عن مصادر قولها إنه تم رصد المشتبه به منذ ديسمبر الماضي يستخدم خادماً خاصاً على خدمة "ديسكورد"، ليتحدث فيه عن نواياه لتنفيذ الهجوم، ويطرح فيها وجهات نظره لتفوق البيض على السود.